Ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy i odwet

Pierwsze rakiety wystrzelono w kierunku Izraela we wtorek, gdy w Waszyngtonie odbywała się ceremonia podpisania umów normalizujących stosunki między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) i Bahrajnem .

Palestyńczycy, którzy dążą do utworzenia własnego państwa ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie, uważają podpisane we wtorek w Białym Domu porozumienia pokojowe między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem za zdradę ich sprawy.