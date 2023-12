Obóz Maghazi w Strefie Gazy zrównany z ziemią. "Straszliwa masakra"

W izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców Maghazi w środkowej części Strefy Gazy zginęło co najmniej 70 osób - poinformowało w niedzielę późnym wieczorem palestyńskie ministerstwo zdrowia. Resort dodał, że liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie.

- To, co się stało w obozie Maghazi, to masakra - powiedział rzecznik palestyńskiego ministerstwa zdrowia Ashraf al-Qidra. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych nalotu prawdopodobnie wzrośnie.