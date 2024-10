Izrael dokonał ataku lotniczego na miasto Bajt Lahija w północnej części Strefy Gazy. Urzędnik ministerstwa zdrowia Gazy poinformował, że zginęło co najmniej 60 Palestyńczyków, a wiele osób jest uwięzionych pod gruzami. Wśród ofiar mają być kobiety i dzieci.

Do ataku doszło we wtorek rano. Celem nalotu był budynek mieszkalny. W wyniku ataku zginęło co najmniej 60 ofiar śmiertelnych - podał Reuters cytujący lokalnego przedstawiciela resortu zdrowia Marwan Al-Hams.