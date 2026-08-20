Świat Izraelski minister o "ludziach, którzy nie powinni żyć". "Słowa nie do przyjęcia" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

"Byliśmy bici, wielokrotnie rozbierani i szarpani". Polak o tym, jak byli traktowani aktywiści Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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"To, co dzieje się dzisiaj na Zachodnim Brzegu, jest absolutnie haniebne i powinno oburzyć nas wszystkich. Dlatego właśnie nałożyliśmy sankcje na ministra Ben Gwira, którego ostatnie wypowiedzi są nie do przyjęcia i nieludzkie" - oświadczył w środę szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla dziennika "La Montagne".

Barrot nie wykluczył także podjęcia dodatkowych sankcji wobec izraelskich osadników, którzy w ostatnich dniach przeprowadzili nowe działania na Zachodnim Brzegu. "28 maja po raz trzeci podjęliśmy europejskie sankcje wobec tych osadników. Można zastosować nowe sankcje i rozważane są wszystkie opcje"- powiedział minister.

Ben Gwir: należy zabijać 30-40 Palestyńczyków dziennie

Chodzi niedawną wypowiedź skrajnie prawicowego ministra bezpieczeństwa Izraela Itamara Ben Gwira. - Uważam, że w Strefie Gazy należy prowadzić celowane zabójstwa, eliminując każdej nocy od 30 do 40 osób - powiedział w wyemitowanym w niedzielę podcaście.

Jak dodał, zabijać należy "nie tylko tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie". - Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie. Nie powinni żyć. To nawet nie są ludzie - dodał.

Ben Gwir podkreślał, też, że nie zgadzał się z premierem Benjaminem Netanjahu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Według niego Palestyńczyków należy masowo wysiedlić ze Strefy Gazy, a w ich miejsce powinni osiedlić się Izraelczycy. - Moim zdaniem cała Strefa Gazy należy do nas - powiedział Ben Gwir.

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Niemcy wzywają do nowych sankcji

Na słowa izraelskiego ministra zareagowały też Niemcy.

- Kanclerz potępia nieludzkie i niezgodne z prawem wypowiedzi ministra Ben Gwira. Są one niedopuszczalne - powiedział rzecznik Fredericha Merza na konferencji prasowej. Jak dodał, na najbliższym posiedzeniu unijnych szefów dyplomacji poruszony zostanie temat nowych sankcji na "radykalnych polityków, którzy wzywają do łamania prawa międzynarodowego i naruszania godności ludzkiej".

Również wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil podkreślił, że Europa powinna rozważyć nałożenie sankcji na Ben Gwira. Jego wypowiedź nazwał zaś "odczłowieczającą". - Są to słowa, których jako rząd Niemiec nie możemy w żadnym stopniu zaakceptować - powiedział Klingbeil.

Kim jest Ben-Gwir?

Itamar Ben-Gwir jest jednym z najbardziej wpływowych polityków skrajnej prawicy w rządzie Netanjahu. Jego poglądy i działania wywołują napięcia zarówno w Izraelu, jak i za granicą. Kieruje ministerstwem bezpieczeństwa narodowego, któremu podlegają między innymi izraelska policja i służba więzienna.

Stoi on też na czele nacjonalistycznej partii Żydowska Siła, reprezentującej nurt religijnego syjonizmu domagający się twardszej polityki wobec Palestyńczyków, rozbudowy żydowskich osiedli oraz większej żydowskiej kontroli nad Wzgórzem Świątynnym w Jerozolimie.

O Ben Gwirze zrobiło się szczególnie głośno w maju po tym, jak nadzorował on brutalne traktowanie aktywistów Globalnej Flotylli Sumud, samemu poniżając część z nich. Szereg krajów objęło go wtedy zakazem wjazdu na swoje terytorium. Wśród nich Polska, do której Ben-Gwir nie wjedzie co najmniej do 2031 roku.

Ataki na Strefę Gazy

Mimo wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni 10 października 2025 roku, Izrael regularnie przeprowadza uderzenia na Strefę Gazy. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia, od czasu wejścia w życie porozumienia w izraelskich atakach zginęło ponad 1250 osób. Zgodnie z danymi resortu w izraelskiej inwazji na Strefę Gazy zginęło łącznie ponad 73 tysiące Palestyńczyków, a ponad 174 tysiące zostało rannych. Z części badań naukowych wynika, że rzeczywista liczba zabitych może być wyższa. Organizacje ONZ zwracają ponadto uwagę na osoby pod gruzami, uznawane oficjalnie za zaginione, oraz zgony związane między innymi z niedożywieniem i załamaniem się systemu ochrony zdrowia na tym palestyńskim terytorium.

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