Izrael zwrócił ciała 80 Palestyńczyków zabitych w Gazie

Ciała przewiezione do Izraela zostały za pośrednictwem Czerwonego Krzyża zwrócone przez przejście Kerem Szalom między Izraelem a Strefą Gazy władzom Hamasu, które pochowały je w zbiorowym grobie w Gazie.

Jak poinformował The Times of Israel, fotograf AFP widział koparkę opuszczającą niebieskie worki ze zwłokami do zbiorowego grobu.