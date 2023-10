Strefa Gazy. Izrael nie gwarantuje bezpieczeństwa dziennikarzy, jest apel

Armia Izraela o bezpieczeństwie dziennikarzy w Strefie Gazy

Dziennikarze wśród ofiar

Reuters i AFP oświadczyły, że są bardzo zaniepokojone poziomem bezpieczeństwa dziennikarzy w Strefie Gazy. Według agencji Reutera "sytuacja na miejscu jest tragiczna, a niechęć IDF do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zagraża ich możliwościom do dostarczania wiadomości o tym konflikcie, bez obaw, że zostaną ranni lub zabici".

"Odcięcie łączności oznacza odcięcie wiadomości"

"Jako że zdolność dziennikarzy do zbierania informacji i relacji świadków jest coraz bardziej ograniczona, zdolność opinii publicznej do poznawania i zrozumienia tego, co się dzieje w tym konflikcie, jest poważnie zagrożona, co może mieć konsekwencje na całym świecie" - ostrzeżono w komunikacie.