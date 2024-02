"Strzelają do nas. Obok mnie jest czołg". Dramatyczna rozmowa z dyspozytorką i nieznany los sześciolatki

Wissam, matka sześcioletniej Hind Radżab, opowiada w rozmowie z BBC, że w ich okolicy doszło do intensywnego ostrzału. - Byliśmy przerażeni. Uciekaliśmy z miejsca na miejsce, by uniknąć nalotów - wspomina.

Rodzina zdecydowała się udać do szpitala Ahli na wschód od miasta, mając nadzieję, że będzie to bezpieczniejsze miejsce do schronienia. Wissam i jej starsze dziecko ruszyli tam pieszo. Dla małej Hind znalazło się miejsce w samochodzie wujka.- Było bardzo zimno i deszczowo – wspomina Wissam. - Powiedziałam Hind, żeby pojechała samochodem, bo nie chciałam, żeby cierpiała w deszczu - dodała. Jak relacjonowała kobieta, gdy tylko czarna kia picanto odjechała, w tym samym kierunku rozległa się głośna strzelanina.