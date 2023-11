Izrael i Hamas wymieniają kolejnych zakładników za więźniów. Rozejm przedłużony o dwa dni

Izraelska armia potwierdziła, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przejął w Strefie Gazy 11 izraelskich zakładników, uwolnionych przez Hamas w ramach czwartej tury wymiany na palestyńskich więźniów - podała agencja Reutera. W zamian za uwolnionych zakładników z izraelskich więzień wypuszczono 33 Palestyńczyków – ogłosiła w nocy z poniedziałku na wtorek izraelska służba więzienna. Jak poinformował portal Times of Israel, rozejm został przedłużony o dwa dni - do czwartku, by umożliwić uwolnienie kolejnych około 20 zakładników.

Rozejm wydłużony do czwartku

Jak poinformował portal Times of Israel, rozejm, który pierwotnie, zgodnie z porozumieniem między rządem Izraela a Hamasem, miał obowiązywać do wtorku, został przedłużony o dwa dni - do czwartku, by umożliwić uwolnienie kolejnych około 20 zakładników.