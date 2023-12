Telefon od Bidena, mały zespół doradców, rozmowy do ostatniej chwili. Kulisy negocjacji między Izraelem i Hamasem

Kontakt z Białym Domem

Rozmowy, które doprowadziły ostatecznie do zawarcia umowy, rozpoczęto krótko po tym, gdy Hamas przeprowadził najkrwawszy w historii atak na Izrael . To rząd Kataru skontaktował się z Białym Domem z prośbą o utworzenie małego zespołu doradców, którzy pomogliby w uwolnieniu jeńców.

Telefon od Bidena

Do ostatniej chwili – jak dowiedział się m.in. "Wall Street Journal" – negocjatorzy omawiali szczegóły dotyczące trasy, którą zakładnicy mieli dostać się do Izraela.

Przekazywani pracownikom Czerwonego Krzyża

"Wall Street Journal" wyjaśnił, że więźniowie palestyńscy z okupowanego Zachodniego Brzegu byli zabierani przez Czerwony Krzyż do punktu kontrolnego w pobliżu Ramallah. Stamtąd trafiali do izraelskich komisariatów policji, a następnie byli zwalniani. Palestyńscy więźniowe byli uwalniani dwie godziny po powrocie zakładników Hamasu do Izraela.

Każdemu zakładnikowi i ich rodzinom – aż do momentu dotarcia do domów – towarzyszył co najmniej jeden żołnierz. - Jesteście bezpieczni, nic wam nie grozi, jesteśmy tu, żeby was chronić – mówił uwolnionym jeden z izraelskich wojskowych.