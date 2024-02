Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie? Media: Izrael wyśle delegację, w tle zamieszki

Kilka tygodni wstrzymania walk i wymiana izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów - to projekt porozumienia z Hamasem. Według izraelskich mediów, rząd w Tel Awiwie wydał w sobotę zgodę na kontynuowanie rozmów o nowym zawieszeniu ognia w Strefie Gazy, a do Kataru ma wyruszyć delegacja. Równolegle Izraelczycy wyszli na ulice, domagając się powrotu uwięzionych przez Hamas zakładników. Dochoszło do starć z policją.