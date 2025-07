Hamas: przekazaliśmy pozytywną odpowiedź na propozycję rozejmu

Stref Gazy. Palestyńczycy zostali ostrzelani w drodze do centrum pomocy Źródło: Reuters

Nie jest jasne, czy Hamas zaakceptował najnowszy projekt rozejmu przedstawiony przez negocjatorów: USA, Katar i Egipt. Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że Izrael zgodził się na warunki niezbędne do sfinalizowania 60-dniowego rozejmu.

Hamas zgodził się na wszystkie kluczowe punkty porozumienia, żądając jedynie drobnych zmian - przekazały wcześniej katarska stacja Al-Arabi TV i izraelski portal Ynet.

"Ruch przedstawił mediatorom odpowiedź, która była pozytywna, (...) i jest gotowy natychmiast i z całą powagą rozpocząć rundę negocjacji w sprawie mechanizmu wdrożenia tych ram" - przekazano w ogłoszonym wieczorem oświadczeniu Hamasu.

Izraelskie media pisały wcześniej, że jeżeli Hamas zgodzi się na porozumienie, zawieszenie broni może wejść w życie w przyszłym tygodniu.

Porozumienie ma zakładać 60-dniowy rozejm

Według doniesień prasy amerykańskiej, izraelskiej i arabskiej, umowa jest wariantem wcześniejszej propozycji amerykańskiego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa.

Porozumienie ma zakładać 60-dniowy rozejm, w czasie którego Hamas uwolni 10 żywych izraelskich zakładników i przekaże ciała 18 zabitych porwanych - pisał dziennik "Haarec". Dodał, że ośmiu porwanych ma zostać wydanych pierwszego dnia rozejmu, a dwóch - 50.

Izraelskie czołgi w Strefie Gazy Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Jak informowała izraelska armia, w rękach palestyńskich terrorystów pozostaje 50 zakładników, z których co najmniej 28 uznano za zmarłych.

Porwani mają zostać wymienieni na nieznaną liczbę Palestyńczyków osadzonych w izraelskich więzieniach. Oprócz tego umowa ma zakładać wycofanie się wojsk izraelskich z niektórych terenów Strefy Gazy i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy w ataku Hamasu na południe Izraela zginęło około 1200 osób, a 251 zostało porwanych. Według danych kontrolowanej przez Hamas administracji izraelski odwet pochłonął już życie ponad 57,2 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny.

Walki zostały wstrzymane na czas dwóch rozejmów - jednego niespełna tygodniowego jesienią 2023 roku i drugiego, zimą 2025 roku, które trwało niemal dwa miesiące. 18 marca Izrael wznowił wojnę, podkreślając, że chce w ten sposób wywrzeć presję na Hamas, by uwolnił kolejnych porwanych i przyjął izraelskie warunki przedłużenia rozejmu.

Jak relacjonowały media, najpoważniejszą przeszkodą w negocjacjach była kwestia zakończenia wojny. Rząd w Jerozolimie konsekwentnie podkreślał, że wojna zakończy się dopiero po całkowitym pokonaniu Hamasu, i chciał, by w umowie zachowano prawo Izraela do wznowienia walk po rozejmie. Palestyńska organizacja żądała, by porozumienie od początku gwarantowało trwałe zakończenie wojny.

Trump w ostatnich dniach kilkakrotnie zapowiadał rychłe zawarcie rozejmu, a według mediów naciskał na obie strony, by doszły do porozumienia. W poniedziałek premier Izraela Benjamin Netanjahu ma zostać przyjęty przez Trumpa w Białym Domu.

