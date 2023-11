Osoby z zagranicznymi paszportami i ranni opuszczają Strefę Gazy

Dziennikarz AFP widział, jak na przejście wjeżdża od strony palestyńskiej co najmniej 40 ambulansów, z których każdy wiezie dwóch rannych.

Ustalono listę osób, które mogą opuścić Strefę Gazy

Egipska telewizja podała, że ranni zostaną przewiezieni do prowincjonalnego szpitala w Szejk Zueid, odległego od Rafah o kilkanaście kilometrów, do szpitala w Al-Arisz oraz – w przypadku najciężej rannych - do Kairu.