Po 45 dniach wreszcie przytuliła synka

Gdy po ataku Hamasu Izrael rozpoczął interwencję zbrojną w Strefie Gazy, Warda Sbeta wraz z rodziną musiała uciekać z domu. W szpitalu Al-Shifa został jej nowo narodzony synek Anas. Przez wiele dni nie było o nim żadnych wieści. - Traciłam nadzieję, że zobaczę moje dziecko żywe – opowiadała Reutersowi Sbeta. Po 45 dniach wreszcie mogła przytulić synka.

Kiedy 7 października Hamas przypuścił atak na Izrael, Anas był leczony w szpitalu Al-Shifa. Gdy Izrael rozpoczął interwencję militarną, jego matka, 32-letnia Warda Sbeta wraz z resztą rodziny musiała uciekać z domu w południowej Gazie. Anas został w szpitalu.

Szybko zaczęło tam brakować prądu, wody, żywności i leków. – Zadzwonili do nas, żebyśmy przyjechali i zabrali dziecko, ale było to dla nas trudne. Droga do Gazy była otwarta, ale powrotna była zamknięta – opowiadała w rozmowie z Reutersem kobieta.

Gdy do szpitala wkroczyły siły Izraela - w związku z podejrzeniami, że jest on wykorzystywany przez Hamas jako baza dla bojowników - rodzina straciła kontakt z lekarzami.

- Nie mieliśmy żadnych wieści o dziecku. Nie wiedzieliśmy, czy żyje. Nie wiedzieliśmy, czy ktoś podaje mu mleko – relacjonowała Sbeta.

O sytuacji noworodków w szpitalu Al-Shifa stało się głośno na całym świecie. Lekarze podnieśli alarm w związku z tragicznymi warunkami tam panującymi, osiem wcześniaków zmarło. Do ewakuacji włączyła się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), dzieci zostały przewiezione do Rafah przy granicy z Egiptem.

Anas został ewakuowany ze szpitala Al-Shifa Reuters

O tym, że trafiają tam dzieci ze szpitala Al-Shifa Sbeta dowiedziała się od innych rodziców przebywających w szkole w Chan Janus, która stała się schronieniem dla setek osób przesiedlonych z północy Gazy.

- Traciłam nadzieję, że zobaczę moje dziecko żywe – opowiadała.

Ewakuacji niemowląt towarzyszył wielki chaos – gdy Sbeta przyjechała do szpitala w Rafah, początkowo nie mogła znaleźć swojego syna wśród dzieci, które właśnie przybyły do placówki. Wraz z mężem gorączkowo sprawdzała listę nazwisk dostarczoną przez ordynatora oddziału. Po 45 dniach rozłąki w końcu znalazła na niej imię Anasa.

- Znowu poczułam, że żyję. Byłam wdzięczna Bogu, że teraz nasze dziecko jest bezpieczne – relacjonowała.

Razem po 45 dniach rozłąki Reuters

Większość noworodków ewakuowanych do Rafah zostało przewiezionych do Egiptu. Anas również otrzymał taką możliwość, by móc otrzymać dalszą opiekę medyczną. Sbeta nie chciała jednak opuszczać męża i siedmiorga pozostałych dzieci. – Nie mogę ich zostawić tylko z ojcem. On nie będzie mógł się nimi sam opiekować, dlatego byłam zmuszona odrzucić tę propozycję – wyjaśniła.

Transport niemowląt ze szpitala w Gazie STR/PAP/EPA

Spośród 31 dzieci przewiezionych do Rafah ze szpitala Al-Shifa do Egiptu ewakuowano 28. Rzecznik UNICEF James Elder wyjaśnił, że 20 z nich podróżowało bez opieki, a ósemka z matkami.

Elder tłumaczył, że część z 20 dzieci bez opieki to sieroty, w przypadku innych los rodzin jest nieznany.. – To wszystko podkreśla straszliwą sytuację rodzin w Gazie – dodał.

Jak pisze Reuters, we wtorek stan Anasa był na tyle dobry, że mógł opuścić szpital położniczy.

