Izrael wycofuje swoje siły z południowej Strefy Gazy

Armia izraelska po miesiącach walk wycofała swoje oddziały z regionu Chan Junis w południowej Strefie Gazy - informuje Times of Israel. Zbiega się to w czasie z przygotowaniami do rozpoczęcia w niedzielę w Kairze kolejnej rundy negocjacji dotyczących zawieszenia broni. W niedzielę mija pół roku od ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael.