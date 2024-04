- To nie była tylko pechowa sytuacja, w której "ups", zrzuciliśmy bombę w niewłaściwym miejscu – powiedział. – Konwój humanitarny miał napisy na dachu, bardzo kolorowe logo – podkreślił. – Jest całkowicie jasne, kim jesteśmy i co robimy – dodał.

Atak "systematyczny, samochód po samochodzie"

Andres: uderzony został trzeci samochód "i widzieliśmy tego konsekwencje"

Powiedział, że po tym, jak IDF zaatakowały pierwszy samochód, zespołowi udało się uciec i przejść do drugiego auta, ale i ten został zaatakowany. To zmusiło ich z kolei do przejścia do trzeciego samochodu.