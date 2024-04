Nowe oświadczenie izraelskiej armii po śmierci pracowników World Central Kitchen

- To był błąd, który nastąpił po błędnej identyfikacji w nocy, podczas działań wojennych, w bardzo skomplikowanych warunkach. To nie powinno było się zdarzyć – podkreślił izraelski generał.

Blinken: Należy przeprowadzić szybkie, dokładne i bezstronne dochodzenie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył we wtorek, że "pracownicy organizacji humanitarnych są bohaterami". - Pokazują to, co ludzkość ma najlepszego do zaoferowania. Składam moje najgłębsze kondolencje tym, którzy stracili życie w ataku na World Central Kitchen w Gazie - powiedział Blinken podczas konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem Stephanem Sejourne w Paryżu.