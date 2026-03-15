Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Izrael atakuje w Strefie Gazy. Kilkanaście osób nie żyje, w tym policjanci

Az-Zawajda
Izraelski atak w Strefie Gazy (nagranie z 31 stycznia 2026 roku)
Źródło: Reuters
Co najmniej 12 osób zginęło w niedzielę w izraelskim ataku w Strefie Gazy - poinformowały lokalne władze. Nie żyje ośmiu policjantów, w tym komendant, i czworo cywili.

Do nalotu izraelskich sił na funkcjonariuszy policji doszło w mieście Az-Zawajda, położonym w centralnej części Strefy Gazy. Zabicie ośmiu policjantów potwierdziło ministerstwo spraw wewnętrznych kontrolowane przez Hamas. Dodało również, że jedna z ofiar śmiertelnych to pułkownik i komendant policji w prowincji centralnej.

Pozostałe cztery osoby zginęły przed południem w izraelskim bombardowaniu domu w obozie dla uchodźców Nuseirat, położonym w centralnej części Strefy Gazy. Według władz lokalnych w ataku zginęli mężczyzna, jego ciężarna żona i ich 10-letni syn. Czwartą ofiarą śmiertelną izraelskiego bombardowania był ich 15-letni sąsiad.

Izraelskie siły zbrojne nie skomentowały dotychczas żadnego z tych ataków.

Hamas kieruje policją w Strefie Gazy

Palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas kieruje siłami policyjnymi w Strefie Gazy od 2007 roku, zapewniając bezpieczeństwo publiczne, a jednocześnie tłumiąc wszelkie przejawy społecznego sprzeciwu. Policja w dużej mierze zniknęła podczas wojny Izraela z Hamasem, gdy izraelskie siły zbrojne zajęły duże obszary Strefy Gazy. Jednak październikowe zawieszenie broni sprawiło, że funkcjonariusze ponownie pojawili się na ulicach Gazy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jacek Tacik
Jacek Tacik

Do niedzielnych izraelskich nalotów na Strefe Gazy doszło podczas obowiązującego między Izraelem a Hamasem rozejmu, którego pierwsza faza weszła w życie 10 października 2025 r. Miał on doprowadzić do zakończenia wojny trwającej od ponad dwóch lat.

Hamas wielokrotnie oskarżał Izrael o łamanie zawieszenia broni. Według agencji AP izraelskie siły niemal codziennie ostrzeliwują Strefę Gazy. Dane ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas wskazują, że od momentu wejścia w życie rozejmu w izraelskich atakach zginęło ponad 650 Palestyńczyków. W tym samym okresie śmierć poniosło także czterech żołnierzy izraelskich.

pap_20251118_1PD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/ads

Źródło: PAP

Udostępnij:
Tagi:
Strefa GazyIzraelHamas
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica