Straciła dziewięcioro dzieci w jednej chwili. "Wszystko, czego chciałam, to je chronić"

23 maja Alaa al-Najjar pełniła dyżur w szpitalu, gdy jej dom został zniszczony w wyniku izraelskiego nalotu. Śmieć poniosło dziewięcioro dzieci kobiety, kilka dni później wskutek odniesionych ran zmarł jej mąż. Atak przeżył tylko jeden chłopiec.

W środę 11 czerwca, po 19 dniach od tragedii, jaka spotkała rodzinę, pediatra oraz jej syn zostali zabrani karetką wraz z innymi pacjentami na lotnisko i ewakuowani ze Strefy Gazy samolotem przysłanym z Włoch. Na lotnisku powitał ich wicepremier Antonio Tajani. W Europie 11-latek ma zostać poddany specjalistycznemu leczeniu. W rozmowie z mediami matka chłopca poinformowała, że jego stan jest dobry, ale "lewa ręka jest w złym stanie, kości są złamane, a nerwy uszkodzone".

Alaa al-Najjar: moje dzieci były takie szczęśliwe przed wojną

Tuż przed ewakuacją do Europy, lekarka rozmawiała z dziennikarzami. - Urodziłam dzieci, wychowywałam tak długo, jak mogłam, były takie szczęśliwe przed wojną - mówiła. Najmłodsze z dzieci, które zginęły 23 maja, miało 7 miesięcy, najstarsze 12 lat. - Nie jestem silna. Wszyscy mówią, że jestem, nazywają mnie bohaterką, bo się nie poddaję, ale mam prawo nie być silna - przyznała.

- Jestem kobietą, której dzieci zginęły, a wszystko, czego chciałam, to je chronić. Nie tylko ich ciał, ale ich uczuć. Jeśli Bóg przyzwala na taką tragedię, musi być powód. Musi, ale ja go nie znam - mówiła w rozmowie z dziennikarzami.

Jak podaje "The Guardian", kobieta wiąże duże nadzieje z wylotem ze Strefy Gazy. - Mam nadzieję, że rozpoczniemy we Włoszech nowy rozdział życia, ale w innej książce. Zrobię wszystko, co mogę. Adam po operacji będzie uczył się włoskiego - dodała Alaa al-Najjar.

Liczba ofiar w Strefie Gazy

Od początku wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy zginęło ponad 55 tys. Palestyńczyków - poinformowało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia. Dodano, że ponad 127 tys. z ok. 2,1 mln mieszkańców Strefy Gazy zostało rannych. Według informacji Reutersa, od czasu rozpoczęcia przez Izrael ofensywy lądowej w walkach zginęło też ok. 400 izraelskich żołnierzy.

Wojna wybuchła po tym, gdy 7 października 2023 r. Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając około 1200 osób, w większości cywilów, a 251 porywając. Według informacji BBC z 12 czerwca dotychczas udało się uwolnić 202 zakładników, z czego 148 przeżyło.