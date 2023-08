Będzie "strefa bez dzieci" w samolotach. Za dodatkową opłatą

Pierwsza linia lotnicza w Europie, holenderska Corendon Airlines, wprowadza strefy bez dzieci na pokładach swoich samolotów. Na razie usługa będzie dostępna na jednej trasie, między Amsterdamem a wyspą Curacao. Za podróż na jednym z miejsc oznaczonych jako "Only Adult" trzeba będzie jednak sporo dopłacić.

Holenderska linia lotnicza Corendon Airlines poinformowała 23 sierpnia w komunikacie prasowym, że wprowadza strefy bez dzieci na pokładach swoich samolotów. Do stref "Only Adult", czyli "wyłącznie dorośli", wpuszczani będą tylko pasażerowie, którzy ukończyli 16. rok życia. To pierwszy przypadek, gdy europejska linia zdecydowała się na zaoferowanie tego typu usługi.