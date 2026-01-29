Logo strona główna
Świat

Springsteen: nagrałem piosenkę w odpowiedzi na państwowy terror

Bruce Springsteen
Donald Trump obraził Bruce'a Springsteena i Taylor Swift
Źródło: Reuters
Legendarny muzyk Bruce Springsteen opublikował poruszającą balladę "Streets of Minneapolis", którą napisał na znak protestu przeciwko operacji służb imigracyjnych w Minneapolis. 76-letni artysta śpiewa o "prywatnej armii króla Trumpa" i kłamstwach władz.

"Napisałem tę piosenkę w sobotę, nagrałem ją wczoraj i wypuszczam ją dla was dzisiaj w odpowiedzi na państwowy terror, który dotknął miasta Minneapolis" - przekazał w mediach społecznościowych Bruce Springsteen, który już wcześniej krytykował operacje służb wymierzone w imigrantów.

O nasze Minneapolis, słyszę twój głos Śpiewający przez krwawą mgłę Będziemy bronić tej ziemi i przybysza pośród nas W naszych domach zabijali i grasowali Zimą roku dwudziestego szóstego Pamiętać będziemy tych, którzy zginęli Na ulicach Minneapolis

- brzmi fragment "Streets of Minneapolis".

W sobotę z rąk agentów federalnych zginął w Minneapolis 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Wcześniej w tym miesiącu zabita została przez agenta służb migracyjnych (ICE) Amerykanka Renee Good.

Springsteen o "prywatnej armii króla Trumpa"

Utwór, jak przekazał muzyk, jest zadedykowany "mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom imigrantom ku pamięci Aleksa Prettiego i Renee Good".

Tekst opisuje operacje służb w mieście. Springsteen śpiewa o "prywatnej armii króla Trumpa" i "paskudnych kłamstwach Millera i Noem". Stephen Miller, czołowy doradca prezydenta Donalda Trumpa, określił Prettiego jako "zabójcę", natomiast Noem zarzuciła 37-latkowi "krajowy terroryzm".

Tytuł przypomina o legendarnym utworze "Streets Of Philadelphia", za którą The Boss otrzymał w 1994 roku Oskara, a rok później nagrodę Grammy. Opowiada o wyobcowaniu i wyniszczeniu człowieka przez chorobę AIDS. Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Filadelfia" i nawiązuje do osobistego dramatu bohatera filmu.

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen
Źródło: ROBERT WENGLER/PAP

Biały Dom o "przypadkowych piosenkach"

Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson w oświadczeniu, cytowanym przez gazetę "Washington Post", przekazała, że "administracja Trumpa koncentruje się na tym, by zachęcić demokratów na szczeblu stanowym i lokalnym do współpracy z federalnymi organami ścigania w celu usuwania niebezpiecznych, nielegalnych imigrantów ze swoich społeczności, a nie na przypadkowych piosenkach z nieistotnymi opiniami i nieprawdziwymi informacjami".

Poprzednio, gdy Springsteen krytycznie wypowiedział się o obecnej administracji USA, Trump w odpowiedzi nazwał go "nachalnym i irytującym dupkiem". Twierdził także, że jest "głupi jak but" i wezwał go, by "trzymał język za zębami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Springsteen skrytykował prezydenta. Trump odpowiedział

Springsteen skrytykował prezydenta. Trump odpowiedział

"W końcu będziecie mieć okazję ich posłuchać". The Boss otwiera "skarbiec"

"W końcu będziecie mieć okazję ich posłuchać". The Boss otwiera "skarbiec"

Kultura i styl

Jeden z głównych ośrodków oporu przeciw polityce administracji Trumpa

Minneapolis jest jednym z głównych tak zwanych miast sanktuariów, czyli tych, których władze przymykają oczy na obecność nielegalnych imigrantów i nie chcą współpracować ze służbami próbującymi ich deportować. W szczególności w Minnesocie jest największe w USA skupisko imigrantów z Somalii i obywateli USA pochodzenia somalijskiego.

Administracja federalna skierowała do Minneapolis około 3 tysiące agentów, z czego około 2 tysiące stanowią funkcjonariusze ICE, a pozostali to agenci Border Patrol oraz CBP. ICE oraz Border Patrol są odrębnymi agencjami działającymi w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). W ramach trwającej "Operacji Metro Surge", wymierzonej w migrantów przebywających w USA nielegalnie, obie formacje prowadzą wspólne działania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump w Davos
"To jest moment, kiedy uważa, że trochę przeszacował"
Agenci federalni USA obok Alexa Prettiego
Sprawa Alexa Prettiego. Jest decyzja w sprawie funkcjonariuszy ICE
Zrzut ekranu 2026-01-28 o 13
Była świadkiem zastrzelenia Alexa Prettiego. Teraz zabiera głos
Maciej Wacławik

Agenci ICE nie mogą aresztować obywateli USA, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ta osoba przeszkadza w aresztowaniu innej lub atakuje funkcjonariusza. Jednak według fundacji ProPublica w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy drugiej kadencji Trumpa jako prezydenta USA, agencji imigracyjni zatrzymali 170 obywateli USA, w tym 20 dzieci. Amerykanie mieli być podejrzani o bycie nieudokumentowani imigrantami.

Interwencja służb w Minneapolis
Interwencja służb w Minneapolis
Źródło: CRAIG LASSIG/PAP/EPA

Największe kontrowersje budzi możliwość użycia siły przez ICE. Chris Slobogin, dyrektor programu prawa karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Vanderbilt powiedział w poniedziałek BBC, że zgodnie z konstytucją USA organy ścigania "mogą użyć siły śmiercionośnej tylko wtedy, gdy dana osoba stwarza potencjalne zagrożenie dla siebie lub innych osób, lub dopuściła się przestępstwa z użyciem przemocy".

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Monika Winiarska

Według badania Reuters i Ipsos przeprowadzonego 23-25 stycznia 53 procent Amerykanów odpowiedziało, że nie popiera działań prezydenta Donalda Trumpa w sprawie migracji. Przeciwnego zdania jest 39 procent ankietowanych.

Również w Minneapolis w trakcie interwencji policji w maju 2020 roku zmarł George Floyd, którego śmierć stała się powodem wielkich demonstracji ruchu Black Lives Matter.

OGLĄDAJ: Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"
pc

Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROBERT WENGLER/PAP

