"Najdłuższe wtargnięcie" chińskich łodzi na wody otaczające sporne wyspy

Według japońskich władz dwie łodzie patrolowe ChRL wpłynęły w niedzielę przed południem na wody otaczające kontrolowane przez Tokio sporne wyspy, które Japończycy nazywają Senkaku, a Chińczycy – Diaoyu. Chińskie jednostki miały również usiłować zbliżyć się do japońskiej łodzi rybackiej.

Japońska straż przybrzeżna wysłała na ten obszar swoje łodzie patrolowe i ostrzegła chińskie jednostki, aby natychmiast odpłynęły. We wtorek rano wciąż przebywały one jednak w pobliżu spornego archipelagu. Jest to najdłuższe wtargnięcie odnotowane przez japońskie władze na tym obszarze od 2012 roku, gdy rząd w Tokio wykupił część wysepek z rąk prywatnych, przeciwko czemu ostro protestował Pekin – podkreślił państwowy nadawca NHK.