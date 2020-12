Wiceszefowa KE o protestach w Polsce: oglądając relacje, byłam bardzo zaniepokojona

Widziałam kobietę, która wykonywała pracę dziennikarską. W bardzo wyraźny sposób pokazywała swoją legitymację prasową. Pomimo tego policjanci podjęli w stosunku do niej interwencję - mówiła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, komentując protesty w Polsce trwające od kilku tygodni. Jak oceniła, takie zachowanie funkcjonariuszy jest "nieakceptowalne".

Od 22 października, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w całej Polsce odbywają się strajki kobiet. Podczas protestów dochodzi niekiedy do starć z policją i zatrzymań uczestników demonstracji. Pod koniec listopada wśród zatrzymanych znalazła się fotoreporterka Agata Grzybowska.

Wiceszefowa KE o zatrzymaniu dziennikarki: to nieakceptowalne

Do sytuacji w Polsce odniosła się w czwartek wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Mówiła między innymi o bezpieczeństwie relacjonujących manifestacje dziennikarzy.

- Widziałam polskie protesty w czeskiej telewizji. Oglądając relacje, byłam bardzo zaniepokojona. Widziałam kobietę, która wykonywała pracę dziennikarską. W bardzo wyraźny sposób pokazywała swoją legitymację prasową. Pomimo tego, policjanci podjęli w stosunku do niej interwencję. Oczywiście jest to nie do zaakceptowania - oświadczyła wiceprzewodnicząca KE.