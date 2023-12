"Poprosiłem go o podanie przynajmniej jednego powodu". Co Zełenski powiedział Orbanowi

czytaj dalej

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 658 dni. Wskutek uderzenia rakietowego Rosji na Kijów, do którego doszło w środę nad ranem, rannych zostało 53 osób – poinformowały władze miasta. Był to już drugi taki atak w ostatnich dwóch dniach. Użyto do niego trudnych do wykrycia pocisków balistycznych. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.