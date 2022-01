Rosja czeka na odpowiedź w sprawie "gwarancji bezpieczeństwa i nie widzi "powodów do optymizmu"

Rosja nie chce, by państwa poradzieckie zostały członkami Paktu Północnoatlantyckiego, sprzeciwia się również tworzeniu amerykańskich baz wojskowych na terytorium państw należących wcześniej do ZSRR, które nie są członkami NATO.

Rozmowy w Genewie

- Na razie nie widzimy istotnych powodów do optymizmu po rozmowach o stabilności strategicznej z USA - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do rozmów w Genewie, określając je jako "otwarte, rzeczowe i bezpośrednie". - Nie jest to jednak proces dla samego procesu, dlatego to nie może satysfakcjonować. Tu ważny jest rezultat - powiedział Pieskow.