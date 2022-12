Prezydent Andrzej Duda w Berlinie. Podziękował za systemy Patriot. Spotkanie z Frankiem-Walterem Steinmeierem

Polska i Niemcy są związane najsilniejszymi nićmi - mówił Andrzeja Duda w poniedziałek w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z Frankiem-Walterem Steinmeierem po spotkaniu obu prezydentów. Prezydent RP podziękował władzom niemieckim za decyzję o przekazaniu systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Niemiecki prezydent zapewnił, że znaczenie stosunków polsko-niemieckich jest kluczowe dla przyszłości Europy i podkreślił, że oba kraje "są i pozostają przyjaciółmi".

Poniedziałkowa robocza wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Berlinie rozpoczęła się od powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Politycy rozmawiali w cztery oczy, a potem wzięli udział w śniadaniu roboczym. Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej polski prezydent przekazał, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim o sytuacji w światowej polityce.

Prezydent Duda o rozmowach w przyjacielskiej atmosferze

- Rozmowy przypadają na czas bardzo trudny w polityce (...). Chciałbym podziękować, że te rozmowy odbywały się w bardzo dobrej, przyjacielskiej, bardzo dobrosąsiedzkiej atmosferze - zaznaczył Andrzej Duda.

Dodał, że Niemcy "były i są wielkim państwem europejskim", z którym Polska jest bardzo silnie związana. - Niemcy są jednym z najważniejszych państw w Sojuszu Północnoatlantyckim i są naszym wielkim sąsiadem, z którym Polska jest związana najsilniejszymi nićmi - podkreślił. - Nie wynikają tylko ze wzajemnej granicy, ale również z ogromnych powiązań gospodarczych, wspólnych interesów, ale także ważnych elementów wspólnej historii. Czasami trudnej, ale ważnej. A na przestrzeni ostatnich 30 lat na pewno dobrej historii - mówił prezydent. Czytaj też: niemiecka minister obrony potwierdziła chęć rozmieszczenia wyrzutni Patriot przy granicy z Ukrainą

Andrzej Duda podziękował Niemcom za systemy Patriot

Prezydent Andrzej Duda podziękował władzom niemieckim, że zdecydowały się wysłać do Polski baterie Patriot:

- Panie prezydencie, dziękuję - powiedział polski przywódca, zwracając się do swego niemieckiego odpowiednika. - Polacy przyjęli to jako ważny gest, zwłaszcza po tym, co stało się na naszej wschodniej granicy, kiedy doszło do wypadku. Spadła rakieta, zginęło dwóch polskich obywateli - przypomniał Duda.

Przekazał, że w najbliższych dniach polscy i niemieccy eksperci mają się spotkać i ustalić, gdzie umieszczone będą baterie Patriot.

Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Frank-Walter Steinmeier o znaczeniu polsko-niemieckich stosunków

Prezydent Frank-Walter Steinmeier dodał, że podczas spotkania omawiana była też kwestia bezpieczeństwa energetycznego w obu krajach. Zaznaczył też, że prezydenci rozmawiali o powstaniu "wspólnego miejsca pamięci, pokazującego przestępstwa niemieckie w czasie nazizmu": - Znaczenie stosunków polsko-niemieckich w tych niepewnych czasach jest kluczowe dla przyszłości Europy i bezpieczeństwa całego naszego kontynentu. My tutaj stoimy, ponieważ obydwaj jesteśmy przekonani, że przyjaźń polsko-niemiecka jest ważna. Polska i Niemcy są i pozostają przyjaciółmi, sąsiadami w UE - zapewnił prezydent Niemiec. Steinmeier podkreślił swój ogromny respekt w stosunku do osiągnięć Polski przy przyjmowaniu i zakwaterowaniu tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy. - Polska przyjęła więcej osób z Ukrainy niż każdy inny kraj w Europie - zauważył. Jak mówił, "oba nasze państwa są zdeterminowane, aby Ukrainę wspierać dalej w jej walce o integralność i wolność, ale także w drodze do odbudowy".

Prezydenci zgodzili się co do potrzeby wspierania Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że podczas rozmów obaj politycy zgodzili się, że "trzeba wspierać Ukrainę ze wszystkich sił". Jak zaznaczył, Polska zapewniła ogromne wsparcie militarne Ukrainie, które szacuje na 2 mld dolarów. - Z satysfakcją przyjmujemy informacje o tym, że produkowane w Polsce uzbrojenie sprawdza się i pomaga rzeczywiście żołnierzom ukraińskim bronić terytorium Ukrainy - dodał.

- Liczba uchodźców w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni wzrosła. Szacujemy, że obecnie jest ich około 3 milionów. Rozmawialiśmy z panem prezydentem o tym, bo prawdopodobnie będzie to oznaczało wzrost liczby uchodźców z Ukrainy w Niemczech - podkreślił Andrzej Duda.

Duda zwrócił uwagę, że obecna taktyka rosyjska polega na niszczeniu infrastruktury krytycznej na Ukrainie, a tym samym - odbieraniu Ukraińcom możliwości ogrzewania domów i pozbawiania ich energii elektrycznej. Jak tłumaczył, to powoduje wzrost

Andrzej Duda składa wizytę w Berlinie TVN24

Niemiecki prezydent o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO

Prezydent Frank-Walter Steinmeier potwierdził, że "intensywnie rozmawialiśmy o sytuacji w Ukrainie". - Potwierdziliśmy jeszcze raz, że Polska i Niemcy wspólnie, twardo i solidarnie, stoją po stronie Ukrainy. Stwierdzamy też, że nasze kraje należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy też, że tak pozostanie, że nimi pozostaniemy - oświadczył niemiecki polityk. Zaznaczył, że rosyjska agresja na Ukrainę była głównym tematem rozmów, jako że "jest to zmiana epokowa", która spowodowała wiele kluczowych zmian w polityce bezpieczeństwa, gospodarce, kwestiach finansowych i wojskowych. Podkreślał ponadto duże zaangażowanie społeczeństwa niemieckiego we wsparcie Ukraińców - także wsparcie na szczeblu krajów związkowych, organizacji i osób prywatnych. Steinmeier zapewniał, że "Niemcy dają znaczący przyczynek do ochrony wschodniej flanki NATO" i całego terytorium Sojuszu:

- Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie także dla naszego własnego bezpieczeństwa. W tych zimowych miesiącach ważne jest to, byśmy my, Niemcy i Polska wspierali ludzi w Ukrainie, aby rosyjska strategia, by atakować cywilną infrastrukturę, co ma zmęczyć ludność, doprowadzić do dalszych fal uchodźców - nie mogła się powieść - powiedział.

Temat reparacji wojennych

Jeszcze przed rozpoczęciem prezydenckiej wizyty w Berlinie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej (BPM) Jakub Kumoch zapowiadał, że w rozmowach pojawi się temat przekazania Polsce niemieckiego systemu obrony powietrznej Patriot. - Prezydentowi zależy na tym, aby chronić polskich obywateli, polskie terytorium w dowolny sposób. Prezydent mówił jasno: jeżeli te systemy nie mogą być - z punktu widzenia Niemiec - umieszczone na Ukrainie, to niech będą umieszczone w pobliżu ukraińskich granic. Tak czy inaczej, mają nas chronić - wyjaśniał.

Pytany, czy podczas wizyty zostanie poruszony temat odszkodowań wojennych, minister Kumoch odparł, że "praktycznie nie ma takiego spotkania prezydenta Dudy z jakimkolwiek partnerem niemieckim, w którym ten temat by się nie pojawił".

