Doradca Zełenskiego o relacjach Polski z Ukrainą. Wymienia cztery kluczowe kwestie

Chcieliśmy uzyskać od Polski to, co widzieliśmy przez całą wojnę - zrozumienie, że jesteśmy w stanie wojny, że nie jest nam łatwo łagodzić wiele spraw - powiedział w rozmowie z Ołehem Biłeckim doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak. Mówił też o potrzebie "jaśniejszej logistyki dostaw" i że "ta wojna jeszcze się nie skończyła".

- Chcieliśmy uzyskać od Polski to, co widzieliśmy przez całą wojnę - zrozumienie, że jesteśmy w stanie wojny, zrozumienie, że nie jest nam łatwo łagodzić wiele spraw, w tym także gospodarczych, że istnieje pewna potrzeba zrozumienia ze strony naszych partnerów, że jeśli prosimy o przewiezienie czegoś przez ich terytorium, jest to obiektywne i trudne - powiedział ukraiński polityk.