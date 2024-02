Stoltenberg w Monachium: świat stał się bardziej niebezpiecznym miejscem, ale również NATO stało się silniejsze

- Celem NATO jest zapobieganie wojnie, zapewnienie, że w Moskwie nikt nie popełni błędu w obliczeniach, co do gotowości i zdecydowania Sojuszu, by bronić wszystkich swoich członków i dawanie jasno do zrozumienia, że atak na jednego członka NATO spowoduje podpowiedź całego Sojuszu. Tak długo, jak ten komunikat jest jasno przekazywany Moskwie - żaden sojusznik nie zostanie zaatakowany - ocenił sekretarz generalny NATO.