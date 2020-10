Stolica Apostolska odpowiada na prośby biskupów, zmienia zasady odnośnie Wszystkich Świętych

W dekrecie wydanym na polecenie papieża Franciszka przez urząd Penitencjarii Apostolskiej ogłoszono, że na wszystkie dni listopada rozszerzony został odpust udzielany tym, którzy odwiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych. Odpust ten udzielany jest zawsze od uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada. Chodzi o to, jak wyjaśniono, by zagwarantować bezpieczeństwo wiernym.