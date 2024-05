Jak opisuje CNN, do sądu okręgowego w Teksasie trafił pozew, w którym rodzice 9-letniej Mary Doe argumentują, że została ona "potajemnie nagrana podczas korzystania z toalety w samolocie". Do zdarzenia miało dojść w styczniu 2023 roku podczas lotu z Austin w Teksasie do Los Angeles liniami American Airlines. Osobą nagrywającą miał być 37-letni, były już steward Estes Carter Thompson. Pozew skierowany jest zarówno przeciwko liniom lotniczym, jak i samemu mężczyźnie. Sprawa dziewczynki nie jest jednak jedyną, ponieważ steward miał nagrać kilkoro dzieci podczas różnych rejsów.