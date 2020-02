Seagal w partii rosyjskiego pisarza i "majora" z Donbasu. "Popiera pokój na całym świecie"

Steven Seagal, amerykański gwiazdor z rosyjskim paszportem, zarzeka się, że nie chce zasiadać w rosyjskiej Dumie. Wstąpił jednak do partii pisarza Zachara Prilepina, walczącego po stronie donieckich separatystów w ukraińskim Donbasie.

O tym, że amerykański gwiazdor kina akcji zamierza kandydować do niższej izby rosyjskiego parlamentu, napisał w sobotę wydawany na Łotwie niezależny portal Meduza. Według tych informacji Seagal miałby startować w wyborach parlamentarnych w 2021 roku z listy partii Za Prawdę założonej przez pisarza Zachara Prilepina, której zjazd odbył się 1 lutego w Moskwie. - Rozmawialiśmy z nim przez trzy godziny. On wyraźnie wie, czego chce. Steven może przy jednym stole posadzić żebraka i prezydenta. Wszyscy go znają - mówił dziennikarzowi Meduzy Prilepin.