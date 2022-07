Były doradca Donalda Trumpa, Steve Bannon, skazany za odmowę zeznań przed Kongresem

Były główny strateg Białego Domu i szef kampanii Donalda Trumpa Steve Bannon został w piątek uznany winnym dwóch zarzutów uchylania się od zeznań przed komisją śledczą Kongresu do spraw wydarzeń 6 stycznia - szturmu na Kapitol. Milionerowi grozi kara do roku pozbawienia wolności i 100 tysięcy dolarów grzywny.

Bannon został skazany, bo zignorował formalne wezwanie do złożenia zeznań przed komisją śledczą Izby Reprezentantów badającą okoliczności szturmu na Kapitol 6 stycznia. Bannon - który w czasie zamieszek nie pełnił formalnej roli w Białym Domu - początkowo twierdził, że nie może zeznawać, bo poprosił go o to Trump. Powołał się przy tym na tzw. przywilej egzekutywy, zwyczaj prawny pozwalający prezydentom chronić treść wewnętrznych rozmów. Większość ekspertów uważa jednak, że dotyczy on tylko urzędujących prezydentów.