Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy Źródło: TVN24; Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek.

Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało z kolei, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025 Rozwiń

Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy.

"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.

Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej.



Na pokładzie znajdowali się polscy… pic.twitter.com/aDRdJ7znli — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 1, 2025 Rozwiń Źródło: X

Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.

- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówił na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej

Poseł Franciszek Sterczewski @f_sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud.



Wstawcie się za Franciszkiem i jego towarzyszami u polskich władz!… pic.twitter.com/TsNxNe3Hcu — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 1, 2025 Rozwiń

Nieco później w środę na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak. Również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej i wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.

W czwartek Izrael kontynuuje akcję zatrzymywania statków.

W najnowszym wpisie Global Movement to Gaza Poland przekazali, że statek "All in", na którym znajdowała się ostatnia osoba z polskiej delegacji - Ewa Jasiewicz - również został przechwycony. Tak jak w poprzednich przypadkach, na platformie X opublikowano nagrany wcześniej przez uczestniczkę wyprawy filmik, w którym opowiada o przejęciu statku, na którym się znajduje.

Członkini polskiej delegacji Global Sumud Flotilla Ewa Jasiewicz została porwana przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud.



Wstawcie się za Ewą i jej towarzyszami u polskich władz!… pic.twitter.com/qRIn5iQ3CV — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 2, 2025 Rozwiń

Organizatorzy flotylli poinformowali, że po zatrzymaniu statku "All in" do Gazy zmierza jeszcze 29 jednostek.

Kolejna jednostka Flotylli Sumud zatrzymana przez siły izraelskie Źródło: TVN24; Reuters

Polskie MSZ w sprawie flotylli: monitorujemy sytuację

Do sprawy odniósł się w środę wieczorem rzecznik polskiego MSZ.

"Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli" - napisał rzecznik MSZ Maciej Wiewiór na X.

Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską.

W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli. — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) October 1, 2025 Rozwiń Źródło: X

Aktywiści ślą pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud Źródło: Reuters

Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD