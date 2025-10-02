Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek.
Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.
Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało z kolei, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".
Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy.
"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.
Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.
- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówił na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej
Nieco później w środę na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak. Również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej i wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.
W czwartek Izrael kontynuuje akcję zatrzymywania statków.
W najnowszym wpisie Global Movement to Gaza Poland przekazali, że statek "All in", na którym znajdowała się ostatnia osoba z polskiej delegacji - Ewa Jasiewicz - również został przechwycony. Tak jak w poprzednich przypadkach, na platformie X opublikowano nagrany wcześniej przez uczestniczkę wyprawy filmik, w którym opowiada o przejęciu statku, na którym się znajduje.
Organizatorzy flotylli poinformowali, że po zatrzymaniu statku "All in" do Gazy zmierza jeszcze 29 jednostek.
Polskie MSZ w sprawie flotylli: monitorujemy sytuację
Do sprawy odniósł się w środę wieczorem rzecznik polskiego MSZ.
"Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli" - napisał rzecznik MSZ Maciej Wiewiór na X.
Aktywiści ślą pomoc humanitarną do Strefy Gazy
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.
Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.
Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".
Autorka/Autor: asty, momo/lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters