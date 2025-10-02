Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wszystkie statki z Polakami zatrzymane. Izrael przechwytuje flotyllę

gaza flotylla z reu
Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy
Źródło: TVN24; Reuters
Wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały przechwycone przez siły izraelskie - przekazali w czwartek rano organizatorzy flotylli Sumud. Zatrzymanych zostało czworo obywateli Polski. Do Gazy zmierza jeszcze 29 jednostek, którym udało się uniknąć przechwycenia.

Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek.

Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało z kolei, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".

Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy.

"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.

Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.

- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówił na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej

Nieco później w środę na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak. Również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej i wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.

W czwartek Izrael kontynuuje akcję zatrzymywania statków.

W najnowszym wpisie Global Movement to Gaza Poland przekazali, że statek "All in", na którym znajdowała się ostatnia osoba z polskiej delegacji - Ewa Jasiewicz - również został przechwycony. Tak jak w poprzednich przypadkach, na platformie X opublikowano nagrany wcześniej przez uczestniczkę wyprawy filmik, w którym opowiada o przejęciu statku, na którym się znajduje.

Organizatorzy flotylli poinformowali, że po zatrzymaniu statku "All in" do Gazy zmierza jeszcze 29 jednostek.

Kolejna jednostka Flotylli Sumud zatrzymana przez siły izraelskie 
Kolejna jednostka Flotylli Sumud zatrzymana przez siły izraelskie 
Źródło: TVN24; Reuters

Polskie MSZ w sprawie flotylli: monitorujemy sytuację

Do sprawy odniósł się w środę wieczorem rzecznik polskiego MSZ.

"Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli" - napisał rzecznik MSZ Maciej Wiewiór na X.

Aktywiści ślą pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters

Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, momo/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Szczęsny i Lewandowski ocenieni. Niewiele powodów do radości
EUROSPORT
02 0730 piasek cl-0001
Jaki jest rosyjski wariant maksymalny wobec Polski?
Polska
Wolta była najstarszą niedźwiedzicą himalajską w Europie
Odeszła Wolta, najstarsza niedźwiedzica himalajska w Europie
Kujawsko-Pomorskie
CIALO
Ciało leżało w wannie przez ponad pół roku. Dwie osoby staną przed sądem
Trójmiasto
imageTitle
Izrael odpowiada i podaje przykład Rosji
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Czystki w PiS na Dolnym Śląsku. Radni zawieszeni w prawach członka partii
Wrocław
imageTitle
"Zamęczył swoją Barcelonę"
EUROSPORT
Elon Musk
Pierwsza taka osoba w historii
BIZNES
Sidoarjo
Dzieci modliły się, gdy szkoła runęła. Kilka dni po katastrofie wciąż szukają żywych
Świat
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Mieszkanie było tajnym magazynem, znaleźli w nim 14 kilogramów narkotyków
WARSZAWA
Interwencja karabinierów w Palazzo Tarasconi w Parmie
21 dzieł skonfiskowanych z wystawy Salvadora Dalego. Wzbudziły podejrzenia
Świat
W Nowym Jorku doszło do częściowego zawalenia się bloku
Wybuch w Nowym Jorku, uszkodzony blok. Mieszkańcy w panice
Świat
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance zapowiada masowe zwolnienia w związku z shutdownem w USA
Świat
Silny wiatr
Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał prognozę zagrożeń
METEO
imageTitle
Popisowy przejazd. Polka mistrzynią świata
EUROSPORT
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
WARSZAWA
Uprawnienia dla ABW, czyli "totalna cenzura"? Co zmieni nowa ustawa antyterrorystyczna
"Z użyciem dronów i puszek po kukurydzy". Rosja miała planować zamach w Polsce
Polska
Marcelina Zawisza sejm
Pytamy posłów i posłanki, czy ich dzieci chodzą na edukację zdrowotną. "To zakładnicy"
Justyna Suchecka
imageTitle
Niezrozumiała zapaść. Rzadko Świątek była tak bezradna
EUROSPORT
Rakieta artyleryjska wysokiej mobilności (HIMARS) armii ukraińskiej
Takiej pomocy Ukraina jeszcze nie dostawała
Świat
flotylla
Flotylla Sumud: okręty Izraela użyły przeciwko nam armatek wodnych
Świat
Globalna Flotylla Sumud
Zatrzymane łodzie flotylli, uderzenie w mafię śmieciową, "trzęsienie ziemi" w SOP
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
METEO
imageTitle
Borussia pewnie ograła Athletic. Udany występ Marciniaka
Najnowsze
imageTitle
Hit nie tylko z nazwy. PSG pokazało klasę w Barcelonie
EUROSPORT
Globalna Flotylla Sumud
Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy, w tym poseł KO
Świat
Konferencja po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze
Unijni liderzy zgodni. Jest poparcie dla kluczowych projektów obronnych
Świat
Barcelona gra z PSG
PSG pokonało Barcelonę w 2. kolejce Ligi Mistrzów
EUROSPORT
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
WARSZAWA
EN_01663837_2188
Żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni. Kapitan zatrzymany
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica