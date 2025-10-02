Logo strona główna
Świat

MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani

gaza flotylla z reu
Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael
Źródło: TVN24
Wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały przechwycone przez siły izraelskie - przekazali w czwartek rano organizatorzy flotylli Sumud. Zatrzymanych zostało czworo obywateli Polski. Jak przekazał rzecznik polskiego MSZ, są bezpieczni i nie zostaną bez pomocy. Resort dyplomacji Izraela podał, że żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy.

Międzynarodowa flotylla Sumud, która zmierzała do Strefy Gazy, poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek.

Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało z kolei, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".

Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy.

"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.

Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.

- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówił na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej

Nieco później w środę na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak. Również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej i wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.

W czwartek Izrael kontynuował akcję zatrzymywania statków.

W najnowszym wpisie Global Movement to Gaza Poland przekazali, że statek "All in", na którym znajdowała się ostatnia osoba z polskiej delegacji - Ewa Jasiewicz - również został przechwycony. Tak jak w poprzednich przypadkach, na platformie X opublikowano nagrany wcześniej przez uczestniczkę wyprawy filmik, w którym opowiada o przejęciu statku, na którym się znajduje.

MSZ Izraela: żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela podało w czwartek, że żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy. "Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i zdrowi. Bezpiecznie zmierzają do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy" - napisał izraelski resort dyplomacji na X.

Zaznaczono, że "żadnemu z prowokacyjnie działających jachtów nie udało się przedostać do strefy aktywnych walk i przełamać zgodnej z prawem blokady morskiej" Strefy Gazy. Dodano, że jeden statek pozostaje w pewnej odległości od Strefy Gazy, ale jeżeli się do niej zbliży, również zostanie zatrzymany.

Oficjalny profil Flotylli Sumud około godzinę później podał na X, że okręt Izraela z zatrzymanymi aktywistami przybił do portu w Aszdod.

Rzecznik MSZ: wszyscy Polacy są bezpieczni

W czwartek po południu rzecznik prasowy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór przekazał, że "wszyscy polscy obywatele, którzy brali udział we flotylli, zostali zatrzymani". - Są bezpieczni, jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Izraela - mówił.

Dodał, że wobec uczestników akcji toczy się "procedura administracyjna". - Nasz konsul jest na miejscu w Aszdod i jest gotowy udzielić pomocy - zapewnił. podkreślił też, że "żaden polski obywatel nie zostanie bez pomocy".

Wiewiór
Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael
Źródło: TVN24

Wiewiór zaznaczył, że MSZ "monitoruje sytuację od kilkunastu dni i kontaktował się z koordynatorami całej wyprawy". - Oni bardzo świadomie podjęli ryzyko płynięcia - dodał. Poinformował też, że "zatrzymanych Polaków czeka deportacja" organizowana przez Izrael.

Kolejna jednostka Flotylli Sumud zatrzymana przez siły izraelskie 
Kolejna jednostka Flotylli Sumud zatrzymana przez siły izraelskie 
Źródło: TVN24; Reuters

MSZ wydało też wcześniej komunikat:

Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki!
MSZ na portalu X

Komunikat w sprawie zatrzymania obywateli Polski u wybrzeży Morza Śródziemnego opublikowała także ambasada RP w Tel Awiwie. "Niezwłocznie podjęliśmy kontakt z właściwymi instytucjami izraelskimi" - poinformowała placówka.

Aktywiści ślą pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters

Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

pc

Autorka/Autor: asty, momo/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl, Radio ZET

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

