Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael Źródło: TVN24

Międzynarodowa flotylla Sumud, która zmierzała do Strefy Gazy, poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek.

Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało z kolei, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy.

Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy.

"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.

Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej.



Na pokładzie znajdowali się polscy… pic.twitter.com/aDRdJ7znli — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 1, 2025 Rozwiń Źródło: X

Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.

- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówił na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej

Poseł Franciszek Sterczewski @f_sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud.



Wstawcie się za Franciszkiem i jego towarzyszami u polskich władz!… pic.twitter.com/TsNxNe3Hcu — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 1, 2025 Rozwiń

Nieco później w środę na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak. Również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej i wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.

W czwartek Izrael kontynuował akcję zatrzymywania statków.

W najnowszym wpisie Global Movement to Gaza Poland przekazali, że statek "All in", na którym znajdowała się ostatnia osoba z polskiej delegacji - Ewa Jasiewicz - również został przechwycony. Tak jak w poprzednich przypadkach, na platformie X opublikowano nagrany wcześniej przez uczestniczkę wyprawy filmik, w którym opowiada o przejęciu statku, na którym się znajduje.

Członkini polskiej delegacji Global Sumud Flotilla Ewa Jasiewicz została porwana przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud.



Wstawcie się za Ewą i jej towarzyszami u polskich władz!… pic.twitter.com/qRIn5iQ3CV — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 2, 2025 Rozwiń

MSZ Izraela: żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela podało w czwartek, że żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy. "Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i zdrowi. Bezpiecznie zmierzają do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy" - napisał izraelski resort dyplomacji na X.

Zaznaczono, że "żadnemu z prowokacyjnie działających jachtów nie udało się przedostać do strefy aktywnych walk i przełamać zgodnej z prawem blokady morskiej" Strefy Gazy. Dodano, że jeden statek pozostaje w pewnej odległości od Strefy Gazy, ale jeżeli się do niej zbliży, również zostanie zatrzymany.

The Hamas-Sumud provocation is over.



None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade.



All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025 Rozwiń

Oficjalny profil Flotylli Sumud około godzinę później podał na X, że okręt Izraela z zatrzymanymi aktywistami przybił do portu w Aszdod.

Rzecznik MSZ: wszyscy Polacy są bezpieczni

W czwartek po południu rzecznik prasowy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór przekazał, że "wszyscy polscy obywatele, którzy brali udział we flotylli, zostali zatrzymani". - Są bezpieczni, jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Izraela - mówił.

Dodał, że wobec uczestników akcji toczy się "procedura administracyjna". - Nasz konsul jest na miejscu w Aszdod i jest gotowy udzielić pomocy - zapewnił. podkreślił też, że "żaden polski obywatel nie zostanie bez pomocy".

Wiewiór zaznaczył, że MSZ "monitoruje sytuację od kilkunastu dni i kontaktował się z koordynatorami całej wyprawy". - Oni bardzo świadomie podjęli ryzyko płynięcia - dodał. Poinformował też, że "zatrzymanych Polaków czeka deportacja" organizowana przez Izrael.

Kolejna jednostka Flotylli Sumud zatrzymana przez siły izraelskie Źródło: TVN24; Reuters

MSZ wydało też wcześniej komunikat:

Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki! MSZ na portalu X

Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał.

Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani.

Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki! — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) October 2, 2025 Rozwiń

Komunikat w sprawie zatrzymania obywateli Polski u wybrzeży Morza Śródziemnego opublikowała także ambasada RP w Tel Awiwie. "Niezwłocznie podjęliśmy kontakt z właściwymi instytucjami izraelskimi" - poinformowała placówka.

Aktywiści ślą pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud Źródło: Reuters

Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

