Międzynarodowa flotylla Sumud, która zmierzała do Strefy Gazy, poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek.
Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność - napisano. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.
Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało z kolei, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".
Na pokładach przechwyconych jednostek byli Polacy.
"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.
Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.
- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówił na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej
Nieco później w środę na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak. Również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej i wzywa polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.
W czwartek Izrael kontynuował akcję zatrzymywania statków.
W najnowszym wpisie Global Movement to Gaza Poland przekazali, że statek "All in", na którym znajdowała się ostatnia osoba z polskiej delegacji - Ewa Jasiewicz - również został przechwycony. Tak jak w poprzednich przypadkach, na platformie X opublikowano nagrany wcześniej przez uczestniczkę wyprawy filmik, w którym opowiada o przejęciu statku, na którym się znajduje.
MSZ Izraela: żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela podało w czwartek, że żaden ze statków nie dotarł do Strefy Gazy. "Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i zdrowi. Bezpiecznie zmierzają do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy" - napisał izraelski resort dyplomacji na X.
Zaznaczono, że "żadnemu z prowokacyjnie działających jachtów nie udało się przedostać do strefy aktywnych walk i przełamać zgodnej z prawem blokady morskiej" Strefy Gazy. Dodano, że jeden statek pozostaje w pewnej odległości od Strefy Gazy, ale jeżeli się do niej zbliży, również zostanie zatrzymany.
Oficjalny profil Flotylli Sumud około godzinę później podał na X, że okręt Izraela z zatrzymanymi aktywistami przybił do portu w Aszdod.
Rzecznik MSZ: wszyscy Polacy są bezpieczni
W czwartek po południu rzecznik prasowy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór przekazał, że "wszyscy polscy obywatele, którzy brali udział we flotylli, zostali zatrzymani". - Są bezpieczni, jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Izraela - mówił.
Dodał, że wobec uczestników akcji toczy się "procedura administracyjna". - Nasz konsul jest na miejscu w Aszdod i jest gotowy udzielić pomocy - zapewnił. podkreślił też, że "żaden polski obywatel nie zostanie bez pomocy".
Wiewiór zaznaczył, że MSZ "monitoruje sytuację od kilkunastu dni i kontaktował się z koordynatorami całej wyprawy". - Oni bardzo świadomie podjęli ryzyko płynięcia - dodał. Poinformował też, że "zatrzymanych Polaków czeka deportacja" organizowana przez Izrael.
MSZ wydało też wcześniej komunikat:
Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki!
Komunikat w sprawie zatrzymania obywateli Polski u wybrzeży Morza Śródziemnego opublikowała także ambasada RP w Tel Awiwie. "Niezwłocznie podjęliśmy kontakt z właściwymi instytucjami izraelskimi" - poinformowała placówka.
Aktywiści ślą pomoc humanitarną do Strefy Gazy
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów.
Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.
Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".
Autorka/Autor: asty, momo/lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl, Radio ZET
Źródło zdjęcia głównego: Reuters