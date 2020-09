43 ludzi i tysiące sztuk bydła na pokładzie. Odnaleźli tylko jednego rozbitka

Przez gwałtowną pogodę na Morzu Wschodniochińskim zaginął statek płynący z Nowej Zelandii do Chin. Na jego pokładzie znajdowały się 43 osoby i prawie sześć tysięcy sztuk bydła. Jedyny na razie ocalony przekazał, że "statek stracił silnik i został przewrócony przez wysokie fale".

Straż przybrzeżna uratowała jedną osobę

Statek opuścił Nową Zelandię 14 sierpnia z ładunkiem 5867 sztuk bydła do portu Jingtang w Tangshan w Chinach. Podróż miała trwać około 17 dni - przekazali Reutersowi urzędnicy nowozelandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Ocalony członek załogi statku to Sareno Edvardo, 45-letni obywatel Filipin. Jak relacjonował, cytowany przez rzeczniczkę straży przybrzeżnej, "statek stracił silnik i został przewrócony przez wysokie fale".

Edvardo powiedział straży przybrzeżnej, że załoga została poinstruowana, by założyć kamizelki ratunkowe. Jak dodał, od kiedy wpadł do wody, nie widział żadnych innych członków załogi, nim go uratowano.