Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach

"Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej" - napisał w niedzielę rano Elon Musk na X.

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

Minister obrony narodowej Ukrainy Mychajło Fedorow podziękował Muskowi i SpaceX za te starania. "Te pierwsze działania już przynoszą rezultaty (…) Dziękuję, że jest pan z nami. Jest pan prawdziwym mistrzem wolności i prawdziwym przyjacielem narodu ukraińskiego" - napisał. Dodał, że Kijów "bardzo ściśle" współpracuje ze SpaceX nad "dalszymi ważnymi posunięciami".

The first steps are already delivering real results. We are working very closely with your team on the next important steps. Thank you for standing with us. You are a true champion of freedom and a true friend of the Ukrainian people. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 1, 2026

W czwartek Fedorow oznajmił, że Ukraina we współpracy ze SpaceX podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink. "Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast" - napisał na X.

Rosja korzystała z systemu Starlink

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 roku.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej. Starlinki trudniej zagłuszyć niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo - podkreślił HUR.

Reakcja szefa polskiego MSZ

Po doniesieniach o tym, że armia Kremla korzysta z systemu Starlink, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do Muska na platformie X.

"Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał na X.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - odpowiedział mu miliarder. Musk skupił się wówczas na podkreśleniu roli systemu dla ukraińskiej armii, ale nie odpowiedział na doniesienia o wykorzystywaniu Starlinka przez Rosjan. To nie była też pierwsza medialna sprzeczka właściciela SpaceX z szefem polskiej dyplomacji.

System Starlink zapewnia komunikację dla wojska, gdy tradycyjne sieci są niszczone przez rosyjskie wojska. Pozwala na wymianę informacji, kontakt z dowództwem, a także sprawdza się w sterowaniu dronami czy przekazywaniu danych wywiadowczych. Starlink to także dostęp do internetu dla obiektów cywilnych (na przykład szpitali) i mieszkańców Ukrainy.

