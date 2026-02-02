Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach

Elon Musk
Magdalena Rigamonti i dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene o tweetach Muska i Sikorskiego w "Tak jest"
Źródło: TVN24
Amerykański miliarder i właściciel SpaceX Elon Musk poinformował o podjętych przez jego firmę krokach po doniesieniach o korzystaniu przez Rosjan z systemu Starlink. Wcześniej polski szef MSZ Radosław Sikorski sugerował, że zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić SpaceX, po czym doczekał się od miliardera ostrej odpowiedzi.

"Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej" - napisał w niedzielę rano Elon Musk na X.

Minister obrony narodowej Ukrainy Mychajło Fedorow podziękował Muskowi i SpaceX za te starania. "Te pierwsze działania już przynoszą rezultaty (…) Dziękuję, że jest pan z nami. Jest pan prawdziwym mistrzem wolności i prawdziwym przyjacielem narodu ukraińskiego" - napisał. Dodał, że Kijów "bardzo ściśle" współpracuje ze SpaceX nad "dalszymi ważnymi posunięciami".

W czwartek Fedorow oznajmił, że Ukraina we współpracy ze SpaceX podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink. "Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast" - napisał na X.

Rosja korzystała z systemu Starlink

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 roku.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej. Starlinki trudniej zagłuszyć niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo - podkreślił HUR.

Reakcja szefa polskiego MSZ

Po doniesieniach o tym, że armia Kremla korzysta z systemu Starlink, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do Muska na platformie X.

"Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał na X.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - odpowiedział mu miliarder. Musk skupił się wówczas na podkreśleniu roli systemu dla ukraińskiej armii, ale nie odpowiedział na doniesienia o wykorzystywaniu Starlinka przez Rosjan. To nie była też pierwsza medialna sprzeczka właściciela SpaceX z szefem polskiej dyplomacji.

Aktualnie czytasz: Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach

System Starlink zapewnia komunikację dla wojska, gdy tradycyjne sieci są niszczone przez rosyjskie wojska. Pozwala na wymianę informacji, kontakt z dowództwem, a także sprawdza się w sterowaniu dronami czy przekazywaniu danych wywiadowczych. Starlink to także dostęp do internetu dla obiektów cywilnych (na przykład szpitali) i mieszkańców Ukrainy.

OGLĄDAJ: Silny mróz w Polsce. Wydanie specjalne w TVN24
Torosy na plaży w Mikoszewie

Silny mróz w Polsce. Wydanie specjalne w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Torosy na plaży w Mikoszewie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaElon MuskUSARosjaWojna w UkrainieRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
Najnowsze
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Autostrada A2 stoi w obu kierunkach po pożarze ciężarówek
Poznań
W zdarzeniu uczestniczyło trzech chłopców (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Kolejna kobieta oskarża byłego księcia
Świat
Wojciech Michniewski
Nie żyje Wojciech Michniewski
Kultura i styl
Zatrzymany Ralf G.
Akcja agentów FBI w Polsce. Zatrzymany ma trafić do USA
Kielce
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
METEO
Cezary Tomczyk
"Tego zabrakło". Tomczyk o "próbie rozegrania parlamentarzystów"
Polska
imageTitle
Prevc deklasuje rywali nie tylko na skoczni
EUROSPORT
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
BIZNES
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna ma być jeszcze mroźniejsza
METEO
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Powrót rosyjskiej skandalistki. "Wreszcie się udało"
EUROSPORT
40 min
superwizjer metamizol rodzina Hiszpanska
PremieraOtarli się o śmierć po jego zażyciu. Zakazany w 30 krajach lek w Polsce jest bez recepty
Superwizjer
dziecko ice
Zatrzymany pięciolatek wrócił do domu. "Perfidna żądza nieokiełznanej władzy nie zna granic"
Świat
imageTitle
Rakieta z historycznego meczu sprzedana za rekordową sumę
EUROSPORT
Zimna noc, mróz
14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
METEO
Bad Bunny z Grammy
Wielka noc Kendricka Lamara i Bad Bunny'ego. Grammy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Bramkarz ogłuszony, przerwali mecz. "Bezsensowne zachowanie"
EUROSPORT
Austin, Teksas
"Dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie
Świat
Donald Trump
Trump odpowiada przywódcy Iranu. "Przekonamy się, czy miał rację"
Świat
Zimna noc, mróz
Lodowata noc, data rozmów pokojowych, polskie nazwisko w aktach Epsteina
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
METEO
Miroslav Lajczak
"Potem dostajesz dziewczyny". Doradca premiera Słowacji w dokumentach Epsteina
Świat
imageTitle
Trump dopiął swego. Pierwszy tytuł od 2024 roku
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica