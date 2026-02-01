Starcia w Pakistanie. Zginęło co najmniej 190 osób

Wśród zabitych jest 142 rebeliantów, 17 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i 31 cywilów - przekazał Reuters.
Wcześniej w sobotę lokalne władze i media informowały o ponad 70 ofiarach śmiertelnych.
W komunikacie pakistańskiej armii napisano, że rebelianci przeprowadzili ataki na cywilów w okolicach stolicy Beludżystanu, Kwety oraz w innych miastach. Na te ataki odpowiedziało wojsko, przeprowadzając operację przeciwko rebeliantom.
Do ataków przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu, główna organizacja separatystyczna w regionie. Według niej zginęło jednak kilkudziesięciu pakistańskich żołnierzy. Islamabad tego nie potwierdził.
Pakistańskie siły zbrojne oskarżyły Indie o wspieranie rebeliantów. Rząd indyjski wielokrotnie odrzucał wcześniej takie oskarżenia - zaznacza stacja BBC.
Konflikt w Beludżystanie
W Beludżystanie od dziesięcioleci trwa zbrojna rebelia. Grupy takie jak AWB domagają się niepodległości tej prowincji - największej i jednej z najbiedniejszych w Pakistanie. Uważają, że władze w Islamabadzie zaniedbują region, jednocześnie eksploatując jego bogate złoża surowców.
Autorka/Autor: aaw/adso
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FATEH BUGTI