Starcia w Pakistanie. Zginęło co najmniej 190 osób

Wśród zabitych jest 142 rebeliantów, 17 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i 31 cywilów - przekazał Reuters.

Wcześniej w sobotę lokalne władze i media informowały o ponad 70 ofiarach śmiertelnych.

W komunikacie pakistańskiej armii napisano, że rebelianci przeprowadzili ataki na cywilów w okolicach stolicy Beludżystanu, Kwety oraz w innych miastach. Na te ataki odpowiedziało wojsko, przeprowadzając operację przeciwko rebeliantom.

Do ataków przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu, główna organizacja separatystyczna w regionie. Według niej zginęło jednak kilkudziesięciu pakistańskich żołnierzy. Islamabad tego nie potwierdził.

Pakistańskie siły zbrojne oskarżyły Indie o wspieranie rebeliantów. Rząd indyjski wielokrotnie odrzucał wcześniej takie oskarżenia - zaznacza stacja BBC.

Konflikt w Beludżystanie

W Beludżystanie od dziesięcioleci trwa zbrojna rebelia. Grupy takie jak AWB domagają się niepodległości tej prowincji - największej i jednej z najbiedniejszych w Pakistanie. Uważają, że władze w Islamabadzie zaniedbują region, jednocześnie eksploatując jego bogate złoża surowców.

