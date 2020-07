Amerykanie wycofają z Niemiec prawie 12 tysięcy żołnierzy. "W sposób, który wzmocni NATO"

Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu z Niemiec 11,9 tysiąca stacjonujących tam żołnierzy. Spośród nich 5,6 tysiąca przerzuconych zostanie do innych państw NATO. Jak podał w środę sekretarz obrony USA Mark Esper, siedziba Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych przeniesiona zostanie ze Stuttgartu do Belgii.

"Przenosimy się na granice wschodnie, gdzie znajdują się nasi nowi sojusznicy"

- Aktualny plan EUCOM (Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych - red.) zakłada przesunięcie około 11 900 członków personelu wojskowego z Niemiec - z prawie 36 tysięcy do 24 tysięcy - w sposób, który wzmocni NATO, wzmocni działanie odstraszające Rosję i spełni inne priorytety (...). Prawie 5600 z 11 900 wojskowych zostanie przeniesionych w ramach krajów NATO, a około 6400 wróci do Stanów Zjednoczonych, chociaż wiele z tych lub podobnych jednostek będzie brało ponownie udział w rotacyjnych misjach w Europie - powiedział sekretarz obrony USA Mark Esper podczas środowej konferencji prasowej. Podkreślił, że przedstawiony przez niego plan wspiera wysiłki NATO zmierzające do powstrzymania ewentualnej interwencji rosyjskiej, podobnej do aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 roku.