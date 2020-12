Loty ze szczepionkami będą priorytetowe. "Pierwsze partie dotrą do poszczególnych stanów już w poniedziałek"

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w piątek po rekordowo szybkich badaniach awaryjne użycie szczepionki firm Pfizer i BioNTech. Szczepionki rozwożone są z zakładów Pfizera w Kalamazoo w Michigan. "Oczekuje się, że pierwsze partie dotrą do poszczególnych stanów już w poniedziałek" - pisze Associated Press. Do środy preparat ma dotrzeć do 636 miejsc w Stanach Zjednoczonych.