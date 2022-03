Stany Zjednoczone mają wysłać dwie baterie Patriot do Polski. Szef KPRM komentuje

Stany Zjednoczone wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski - poinformował rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli, cytowany przez Fox News. Do tej kwestii w Radiu Plus odniósł się szef KPRM Michał Dworczyk. - Jest to informacja strony amerykańskiej, ale oczywiście my jesteśmy zainteresowani, żeby obrona powietrzna była w Polsce wzmacniana - powiedział.

Rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli przekazał, że "na rozkaz sekretarza obrony i na zaproszenie naszych polskich sojuszników, generał (Tod - red.) Wolters, szef Dowództwa Europejskiego USA polecił (...) przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski".

Dodał, że ich rozmieszczenie ma "przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniom dla sił USA i sojuszników oraz terytorium NATO".

Wcześniej o możliwym rozmieszczeniu systemów w Polsce mówiła podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.

Rakiety Patriot David Silverman/Getty Images

Dworczyk: bardzo się cieszymy, że te dwie baterie będą w Polsce stacjonować

W środę w Radiu Plus szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk był pytany o to, czy może potwierdzić amerykańskie informacje o przeniesieniu do Polski dwóch baterii systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. - Jest to informacja strony amerykańskiej, ale oczywiście my jesteśmy zainteresowani, żeby obrona powietrzna była w Polsce wzmacniana - powiedział. Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że Polska bardzo pomaga Ukrainie i Ukraińcom, takie wzmocnienie jest nam potrzebne. - I bardzo się cieszymy, że te dwie baterie będą w Polsce stacjonować - podkreślił.

Dopytywany, czy będą one u nas do końca konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Dworczyk odpowiedział: "To jest decyzja rządu amerykańskiego, czy armii amerykańskiej, ale liczymy na to, że dopóki sytuacja będzie tego wymagała, te baterie Partiot będą w Polsce stacjonowały".

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w ramach pierwszego etapu programu obrony powietrznej Wisła. Według zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.

MSZ: władze Polski są gotowe przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA. Odpowiedź Pentagonu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym we wtorek oświadczeniu przekazało, że "władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki".

MiG-29 Andreas Franke/EPA/PAP

"Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn" - napisał dalej MSZ. "Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie" - dodano.

Komunikat w sprawie propozycji Polski wydał Pentagon. "Perspektywa, w której samoloty 'w dyspozycji władz Stanów Zjednoczonych' startują z bazy USA i NATO w Niemczech i wlatują w przestrzeń powietrzną sporną z Rosją, nad Ukrainą, budzi poważne obawy dla całego sojuszu NATO" - skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby w oświadczeniu. "Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie" - dodał.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Autor:pp/dap

Źródło: PAP