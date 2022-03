Stany Zjednoczone mają wysłać dwie baterie Patriot do Polski

Stany Zjednoczone wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski - poinformował rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli, cytowany przez Fox News.

Rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli przekazał, że "na rozkaz sekretarza obrony i na zaproszenie naszych polskich sojuszników, generał (Tod - red.) Wolters, szef Dowództwa Europejskiego USA polecił (...) przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski".

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w ramach pierwszego etapu programu obrony powietrznej Wisła. Według zapowiedzi MON mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.

MSZ: władze Polski są gotowe przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA. Odpowiedź Pentagonu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym we wtorek oświadczeniu przekazało, że "władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki".