"Nie słyszałem tego". Doradca Białego Domu zaprzecza, że Trump prosił prezydenta Chin o pomoc w kampanii

Peter Navarro, doradca Białego Domu do spraw handlu, oświadczył w niedzielę, że prezydent USA Donald Trump nie prosił o pomoc w kampanii wyborczej prezydenta Chin, Xi Jinpinga. Trump został o to oskarżony przez Johna Boltona, swojego byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, w jego książce.

Oskarżenia Boltona

Według Johna Boltona Donald Trump miał na szczycie G20 w czerwcu 2019 roku prosić Xi Jinpinga o pomoc w uzyskaniu reelekcji, a rozmowę z nim miał "skierować na nadchodzące wybory w USA, nawiązując do chińskich gospodarczych możliwości wpływania na toczącą się kampanię, prosząc Xi, by zapewnił mu zwycięstwo".

Książka Boltona "The Room Where It Happened. A White House Memoir" (Pokój, w którym to się stało. Pamiętnik z Białego Domu), której fragmenty udostępniono już mediom, będzie miała oficjalną premierę w najbliższy wtorek, 23 czerwca.