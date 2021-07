Jeff Bezos odszedł z funkcji szefa Amazona

Nadal będzie kluczową postacią

Mimo zmiany władzy Bezos nadal zachowa duży wpływ na spółkę. Obejmie funkcję "prezesa wykonawczego", skupiając się na nowych produktach i inicjatywach firmy. Nadal będzie też największym akcjonariuszem Amazona, posiadając ponad 10 procent jego akcji. Wszystko to oznacza, że jego zdanie będzie miało kluczową wagę w najważniejszych decyzjach firmy.

Stał na czele firmy przez 27 lat

Bezos odchodzi od sterów firmy w szczycie jej potęgi. W ciągu 27 lat Amazon przeszedł ewolucję od internetowej księgarni do biznesowego imperium rozciągniętego na wiele branż i obecnego w życiu setek milionów ludzi na całym świecie. Amazon był też jednym z największych beneficjentów pandemii. Dzięki wzrostowi popularności zakupów on-line firma w ubiegłym roku zanotowała rekordowe wyniki: 386 miliardów dolarów przychodu, o 100 miliardów więcej niż rok wcześniej, oraz wzrost zysków netto o 84 procent. Od początku 2020 wartość akcji firmy z Seattle wzrosła niemal o 100 procent. Wraz z nią wzrósł też majątek 57-letniego Bezosa, szacowany na niemal 200 miliardów dolarów.

Mimo to Amazon może wkrótce stanąć przed problemami: amerykański Kongres zajmuje się obecnie projektami ustaw antymonopolowych, które mają na celu utrudnić rozrost dominacji cyfrowego giganta i innych podobnych, dużych firm, a nawet potencjalnie zmusić go do sprzedaży części biznesu. Spółka jest też szeroko krytykowana za wyzysk pracowników, zwłaszcza nisko opłacanych pracowników magazynów. Mimo porażki inicjatywy założenia pierwszego związku zawodowego pracowników firmy w Alabamie eksperci uważają, że presja na spółkę w obszarze praw pracowniczych będzie rosnąć.