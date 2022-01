Stany Zjednoczone i NATO przekazały Rosji odpowiedź na żądania "gwarancji bezpieczeństwa"

Jest odpowiedź USA

W środę wieczorem ambasador USA w Rosji John Sullivan dostarczył do MSZ Rosji pisemną odpowiedź Waszyngtonu na żądania Rosji w sprawie "gwarancji bezpieczeństwa" - poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken na środowej konferencji prasowej. Wcześniej tę informację przekazało rosyjskie MSZ. - To wytycza bardzo poważną i realną drogę dyplomatyczną naprzód - oświadczył Blinken. Jak mówił, "w dokumencie zapisane są wszystkie uwagi nasze i naszych partnerów na temat działań Rosji, które wpływają negatywnie na nasze bezpieczeństwo".

- Odnieśliśmy się konstruktywnie do tego, o czym mówiła Rosja oraz przedstawiliśmy swoje propozycje w zakresie tego, gdzie być może będziemy w stanie znaleźć porozumienie. Powiedzieliśmy jasno, że są kluczowe wartości, których jesteśmy gotowi bronić - oznajmił. Jak mówił sekretarz stanu USA, w pisemnej odpowiedzi na propozycje Rosji Stany Zjednoczone podtrzymały podstawowe zasady dotyczące suwerenności Ukrainy i prawa narodów do wyboru sojuszy.

Blinken podkreślił, że choć treść odpowiedzi na żądanie Moskwy nie jest publiczna, to jest zgodna z tym, co publicznie dotąd mówili przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena. - Dokument jasno wykłada niektóre podstawowe zasady, co do których jesteśmy zobowiązani i które podtrzymamy i zawiera wiele z tego, co zostało powiedziane publicznie, w tym przeze mnie w ostatnich dniach i tygodniach - oznajmił Blinken. - Dokument jest w ich rękach, następny ruch należy do nich - podkreślił. Zapewnił, że Waszyngton jest otwarty na dialog z Moskwą.