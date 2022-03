Robert Pszczel: Stanowisko Węgier wobec wojny narusza kluczowe interesy pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej

Nie można było utrzymywać fikcji, że stanowisko Węgier wobec wojny na Ukrainie jest do zaakceptowania. Nie jest do zaakceptowania. Narusza po prostu kluczowe interesy pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej - mówił w TVN24 Robert Pszczel, były dyrektor biura informacji NATO w Moskwie.

Minister obrony Czech Jana Czernochova oświadczyła w piątek, że nie pojedzie na zaplanowane na środę i czwartek spotkanie szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Zaznaczyła, że nie chce brać udziału w kampanii wyborczej na Węgrzech i skrytykowała podejście tego kraju do wojny na Ukrainie.

Pszczel: nie można było utrzymywać fikcji, że stanowisko Węgier jest do zaakceptowania

Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, ocenił we wtorek w TVN24, że "bardzo dobrze się stało, że nie dojdzie do niektórych zdaje się spotkań Grupy Wyszehradzkiej, albo nie w takiej formule, jak się spodziewano w Budapeszcie".

- Nie można było utrzymywać fikcji, że stanowisko Węgier jest do zaakceptowania. Nie jest do zaakceptowania. Narusza po prostu kluczowe interesy pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej - powiedział.

Jak mówił, "usłyszeliśmy argument nie do zaakceptowania od premiera Orbana, że Węgry będą się kierować swoimi interesami". - Ale kraj członkowski NATO nie może się kierować tylko swoimi interesami, kiedy one w ewidentny sposób naruszają interesy innych państw, chociażby frontowych - podkreślił.

Pszczel: nie można być obojętnym w tym konflikcie

- To jest konflikt pomiędzy systemem wartości. To jest konflikt również, w którym nie można niuansować. To jest jasne - trzeba stanąć po stronie ofiary, po stronie kraju, który jest ofiarą agresji, a nie po stronie agresora, czy udawać, że racje są po obu stronach - powiedział.