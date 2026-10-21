Stan zdrowia papieża Leona XIV. Jest nowy komunikat
Osobisty lekarz papieża doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem operacyjnym 13 października, w komunikacie opublikowanym przez Watykan poinformowali: "W dniu dzisiejszym sporządzono definitywne raporty histopatologiczne oraz badania biologii molekularnej materiału pobranego podczas operacji chirurgicznej Ojca Świętego".
"Wyniki potwierdziły, że był to gruczolakorak płuca i że choroba była zlokalizowana. Kolejna ocena onkologiczna potwierdziła, że nie jest konieczne żadne dalsze leczenie".
Papież wraca do obowiązków po operacji
Papież wrócił do Watykanu w sobotę i stopniowo wznowił codzienną aktywność. W środę spotkał się z tysiącami wiernych na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.
Z kolei w poniedziałek odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas której rozmawiali na temat umożliwienia dostarczania pomocy humanitarnej do kontrolowanego przez Rosję ukraińskiego miasta Oleszki. Wcześniej rozmawiał o tym z Władimirem Putinem.
Trwają też przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej w dniach 6-17 listopada.