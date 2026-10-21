Świat Stan zdrowia papieża Leona XIV. Jest nowy komunikat Oprac. Kuba Koprzywa |

Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego po przebytej operacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

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Osobisty lekarz papieża doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem operacyjnym 13 października, w komunikacie opublikowanym przez Watykan poinformowali: "W dniu dzisiejszym sporządzono definitywne raporty histopatologiczne oraz badania biologii molekularnej materiału pobranego podczas operacji chirurgicznej Ojca Świętego".

"Wyniki potwierdziły, że był to gruczolakorak płuca i że choroba była zlokalizowana. Kolejna ocena onkologiczna potwierdziła, że nie jest konieczne żadne dalsze leczenie".

Pope Leo XIV’s doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized.



Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that “no… pic.twitter.com/pDotj54H3h — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026 Rozwiń

Papież wraca do obowiązków po operacji

Papież wrócił do Watykanu w sobotę i stopniowo wznowił codzienną aktywność. W środę spotkał się z tysiącami wiernych na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.

Z kolei w poniedziałek odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas której rozmawiali na temat umożliwienia dostarczania pomocy humanitarnej do kontrolowanego przez Rosję ukraińskiego miasta Oleszki. Wcześniej rozmawiał o tym z Władimirem Putinem.

Trwają też przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej w dniach 6-17 listopada.