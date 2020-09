Aleksiej Nawalny wybudzony ze śpiączki

Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej - poinformował szpital w Berlinie, gdzie leczy się rosyjski opozycjonista. Nawalny został przewieziony do Niemiec z syberyjskiego Omska. Według niemieckiego rządu istnieją dowody na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy nowiczoków.

Poczuł się źle podczas lotu

Aleksiej Nawalny, znany rosyjski bloger, krytyk Kremla i orędownik walki z korupcją w szeregach władz, został przetransportowany 22 sierpnia do Berlina z Omska. Do szpitala w tym syberyjskim mieście trafił dwa dni wcześniej, po awaryjnym lądowaniu, bowiem poczuł się źle podczas rejsu samolotu, którym leciał z Tomska do Moskwy. Współpracownicy Nawalnego już wówczas twierdzili, że został otruty. Nie wykluczali, że trucizna była w herbacie, którą wypił w kawiarni na lotnisku.