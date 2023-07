Zełenski: Rosja zabija rękami władz w Tbilisi naszego obywatela Micheila Saakaszwilego

" Rosja zabija rękami władz w Tbilisi byłego przywódcę Gruzji i naszego obywatela Micheila Saakaszwilego. Wielokrotnie wzywaliśmy władze w Tbilisi, by zaprzestały prześladowania i zgodziły się na jego powrót do Ukrainy " - oznajmił w poniedziałek na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski .

"Po raz kolejny apeluję do gruzińskich władz, aby przekazały Ukrainie obywatela Micheila Saakaszwilego w celu zapewnienia mu niezbędnego leczenia i opieki. Wzywam też naszych partnerów, aby zajęli się tą sytuacją, nie ignorowali jej i uratowali tego człowieka. Żaden rząd w Europie nie ma prawa do przeprowadzania egzekucji na ludziach. Życie jest podstawową europejską wartością" - dodał.

Pogarsza się stan zdrowia Saakaszwilego

- Powinniście przeprosić za to, że doprowadziliście mnie do takiego stanu. Przeprosić deputowanych do Parlamentu Europejskiego, moją rodzinę, mnie, Ukrainę i wszystkich Gruzinów - oznajmił wcześniej w poniedziałek Saakaszwili, który zwrócił się w ten sposób do gruzińskich władz podczas rozprawy przed sądem w Tbilisi.