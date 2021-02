"Nie oczekuje się", że książę Filip opuści szpital w ciągu kilku najbliższych dni

Książę Filip nadal przebywa w szpitalu, gdzie poddawany jest leczeniu w związku z infekcją – ogłosił Pałac Buckingham. Z oświadczenia wynika, że mimo to, że mąż królowej Elżbiety czuje się dobrze, nie przewiduje się, że opuści on szpital w najbliższym czasie. Książe przebywa w szpitalu od tygodnia.

Filip, 99-letni książę Edynburga i mąż królowej Elżbiety trafił do londyńskiego szpitala Króla Edwarda VII we wtorek wieczorem. W wydanym następnego dnia oświadczeniu Pałacu Buckingham napisano, że za radą lekarza książę zapobiegawczo udał się do szpitala, gdzie pozostanie przez kilka dni na obserwacji i w celu odpoczynku.