Samolot z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej na lotnisku w Aberdeen

Książęta William, Andrzej i Edward wylądowali na lotnisku w szkockim Aberdeen. Dołączą do rodziny, która jest razem z królową przebywającą na zamku Balmoral. Lekarze są zaniepokojeni zdrowiem Elżbiety. Do Balmoral nie wybiera się premier Liz Truss.

- Jeśli do Aberdeen zjeżdżają się wszyscy członkowie rodziny królewskiej, to najpewniej, jak mówią dworscy komentatorzy, po to, by być blisko królowej w trudnym dla niej momencie - mówił na antenie TVN24 brytyjski korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch, który jest przed Pałacem Buckingham w Londynie.