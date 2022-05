Zamieszki na Sri Lance, domy polityków w płomieniach. Są ofiary śmiertelne

W zamieszkach, które wybuchły w poniedziałek na Sri Lance zginęło co najmniej pięć osób. Płoną prywatne domy i biura członków rządzącej partii. Starcia wybuchły po konfrontacji uzbrojonych zwolenników władzy z antyrządowymi demonstrantami.

Wśród zabitych jest członek parlamentu Amarakeerthi Athukorala. Jak informują miejscowe media, polityk otworzył ogień do tłumu, który otoczył go w miejscowości niedaleko Kolombo. Athukorala miał zastrzelić co najmniej jedną osobę, a następnie zginął razem z ochroniarzem w niepotwierdzonych dotąd okolicznościach.